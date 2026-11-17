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17.11.2026 06:31:28
Yoo Sung Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yoo Sung Enterprise hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 380,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 50,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Yoo Sung Enterprise im vergangenen Quartal 67,86 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yoo Sung Enterprise 74,89 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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