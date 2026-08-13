Yorbeau Resources A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yorbeau Resources A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Yorbeau Resources A hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at