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13.08.2026 06:31:29
Yorbeau Resources A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Yorbeau Resources A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Yorbeau Resources A hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Redaktion finanzen.at
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