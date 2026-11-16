Yorbeau Resources A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yorbeau Resources A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Redaktion finanzen.at