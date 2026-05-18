Yorbeau Resources A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yorbeau Resources A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at