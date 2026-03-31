Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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31.03.2026 10:35:00
York Space and Firefly Are Riding SpaceX's Coattails. Smaller Space Stocks Post Strong Gains.
Last Wednesday was a great day to be a space investor. (Thursday and Friday, somewhat less so!)Rumors that SpaceX would file its IPO prospectus, which turned out to be false, set space stocks on fire. Shares of recent space IPOs York Space Systems (NYSE: YSS) and Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) shot up 5.1% and an astounding 16%, respectively, on Wednesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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