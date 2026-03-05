|
05.03.2026 06:31:28
York Water gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
York Water hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte York Water ebenfalls ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 19,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte York Water 18,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,39 USD. Im Vorjahr hatte York Water 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 77,49 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 74,96 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
