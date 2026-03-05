York Water gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

York Water hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte York Water ebenfalls ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 19,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte York Water 18,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,39 USD. Im Vorjahr hatte York Water 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 77,49 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 74,96 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at