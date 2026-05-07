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07.05.2026 06:31:29
York Water zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
York Water hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 20,1 Millionen USD gegenüber 18,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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