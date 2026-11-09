York Water zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

York Water hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at