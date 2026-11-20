Yorkton Equity Group veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at