Yorkton Equity Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yorkton Equity Group veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,6 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yorkton Equity Group ein EPS von 0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,29 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,85 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at