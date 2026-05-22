Yorkton Equity Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yorkton Equity Group hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yorkton Equity Group einen Umsatz von 2,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at