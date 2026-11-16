Yorkville Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yorkville Acquisition hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Yorkville Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at