Yorozu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yorozu präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 71,13 JPY gegenüber -330,470 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 48,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 90,79 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Yorozu ein Gewinn pro Aktie von -551,450 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,17 Prozent auf 176,33 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at