Yorozu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yorozu hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,39 JPY gegenüber -114,730 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 43,65 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yorozu 43,88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at