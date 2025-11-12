Yorozu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yorozu äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 12,92 JPY gegenüber -63,560 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 42,34 Milliarden JPY, gegenüber 46,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at