Yorozu: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yorozu hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yorozu -6,650 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,53 Prozent auf 44,55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at