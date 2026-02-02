Yoshicon: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yoshicon präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 266,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Yoshicon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at