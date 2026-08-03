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03.08.2026 06:31:29
Yoshicon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yoshicon hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Yoshicon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 43,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,50 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,70 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,74 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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