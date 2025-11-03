Yoshicon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yoshicon lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 166,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,00 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Yoshicon 10,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 145,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at