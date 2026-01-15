Yoshimura Food gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yoshimura Food stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 14,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at