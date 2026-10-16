Yoshimura Food legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yoshimura Food hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,15 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Milliarden JPY – ein Plus von 14,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yoshimura Food 13,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at