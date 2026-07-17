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17.07.2026 06:31:29
Yoshimura Food: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yoshimura Food hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,36 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Yoshimura Food im vergangenen Quartal 13,98 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yoshimura Food 14,60 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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