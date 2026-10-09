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09.10.2026 06:31:28
YOSHINOYA D&C: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
YOSHINOYA D&C hat am 08.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,39 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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