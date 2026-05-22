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Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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22.05.2026 14:02:13

Yoshi's New Switch 2 Game Is a Lovely Nintendo Wildlife Expedition

Yoshi and the Mysterious Book makes me think of my backyard, and Borges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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