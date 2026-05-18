Yoshitake: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yoshitake präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 48,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Yoshitake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 116,24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 73,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Yoshitake in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,84 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at