Yoshitake mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yoshitake lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,91 Milliarden JPY gegenüber 2,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at