Yoshitake präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yoshitake hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 24,65 JPY. Im letzten Jahr hatte Yoshitake einen Gewinn von 27,75 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at