Yoshitake präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yoshitake lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,93 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at