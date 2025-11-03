Yoshitake verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yoshitake hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,87 JPY, nach 12,97 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yoshitake in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at