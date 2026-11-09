Yossix: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yossix hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 63,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 62,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 6,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at