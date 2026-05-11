Yossix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yossix hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yossix ein EPS von 32,84 JPY je Aktie vermeldet.

Yossix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 197,68 JPY. Im letzten Jahr hatte Yossix einen Gewinn von 172,19 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 25,91 Milliarden JPY, während im Vorjahr 22,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at