Yossix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yossix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62,35 JPY, nach 49,25 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at