09.02.2026 06:31:29
Yotai Refractories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yotai Refractories gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,34 JPY, nach 41,95 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yotai Refractories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
