Yotai Refractories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yotai Refractories gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,51 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 7,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at