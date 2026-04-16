CHANGE Aktie

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WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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16.04.2026 09:00:50

You be the judge: should my girlfriend change the way she bags her supermarket shopping?

Dougie and Teresa don’t see eye to eye when it comes to supermarket packing. You decide whose argument checks out• Find out how to get a disagreement settled or become a jurorShe says if you’re bagging stuff at the checkout, you’re holding up the people behind youHe just doesn’t understand the system. The packing shelves at the back are there to help customers Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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