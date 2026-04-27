Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.04.2026 12:47:00
You Can Buy Stock in SpaceX, OpenAI, and Anthropic For $500. Here's How.
Today, OpenAI, SpaceX, and Anthropic stand out as leaders in artificial intelligence (AI) and space technology, yet direct access to these unicorns has long been reserved for a small circle of venture capitalists and financial institutions.The ARK Venture Fund (NASDAQMUTFUND: ARKVX) changes this narrative, offering retail investors an accessible vehicle to gain exposure to all three start-ups in one diversified portfolio.OpenAI, SpaceX, and Anthropic are privately held and venture-backed, creating a steep hurdle for most investors. Unlike publicly traded stocks, shares in these companies do not trade on the New York Stock Exchange (NYSE) or Nasdaq.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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