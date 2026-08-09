Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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09.08.2026 17:35:00

You Can Do Better Than Nike. Buy This High-Yield Dividend Stock Instead.

If you're still waiting for Nike (NYSE: NKE) to make its long-awaited turnaround, you are likely very disappointed in the athletic wear company. Nike stock is down 33% so far this year and shows no signs of righting the ship.I'm as patient as the next guy, but it's hard to see a holding lose value in a downtrodden stock like Nike has. Especially when there are great options on the table that have a long track record of performance. And when you add a 5% dividend yield, why look any further?Realty Income (NYSE: O) has long been my favorite high-yield dividend stock. Shares are up 11% so far this year, but thanks to Realty Income's famed monthly dividend (currently yielding just over 5%), your total return from the real estate investment trust is a solid 15% so far this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nike Inc. 36,11 -0,84% Nike Inc.

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