Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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26.10.2026 18:30:00
You Can Do Better Than Nike. Buy This High-Yield Dividend Stock Instead.
Sometimes, it's best to avoid a stock getting a lot of press coverage and instead concentrate on a solid, dividend-paying stock. For instance, Nike (NYSE: NKE) has been trying to turn around its operations, but its sales have lagged.
The company's fiscal first-quarter revenue (ended Aug. 31) dropped 5% after adjusting for foreign-currency translations. Investors haven't been impressed, sending the share price down nearly 40% through Oct. 22 this year. During this time, the S&P 500 index gained 12%.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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