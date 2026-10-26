Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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26.10.2026 18:30:00

You Can Do Better Than Nike. Buy This High-Yield Dividend Stock Instead.

Sometimes, it's best to avoid a stock getting a lot of press coverage and instead concentrate on a solid, dividend-paying stock. For instance, Nike (NYSE: NKE) has been trying to turn around its operations, but its sales have lagged.

The company's fiscal first-quarter revenue (ended Aug. 31) dropped 5% after adjusting for foreign-currency translations. Investors haven't been impressed, sending the share price down nearly 40% through Oct. 22 this year. During this time, the S&P 500 index gained 12%.

Image source: Getty Images.

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