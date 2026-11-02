CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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02.11.2026 11:10:00
You Can Do Better Than SpaceX: 2 Industrial Stocks to Buy Instead
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) may be the biggest name in the space race, but it's not the only company worth investing in. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and Redwire (NYSE: RDW) offer different ways to gain exposure to the growing demand for space technology and defense.
Here's why these two industrial stocks could be worth having on a watch list.
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