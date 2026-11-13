CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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13.11.2026 17:45:00
You Can Do Better Than Tesla: 3 Industrial Stocks With More Upside
Tesla (NASDAQ: TSLA) has been one of the most popular stocks on Wall Street for years, attracting legions of supporters. It has single-handedly changed the public perception of electric vehicles (EVs) and even earned a spot in the "Magnificent Seven" grouping of the most influential tech stocks.
But today's Tesla faces plenty of headwinds, including shrinking margins and a softening EV market. So perhaps it's time for investors to turn their attention to other industrial stocks that may be better buys over the next few years.
Here are three that fit the bill: Caterpillar (NYSE: CAT), Lockheed Martin (NYSE: LMT), and GE Vernova (NYSE: GEV).
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