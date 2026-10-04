You Can Do Better Than Tesla. Buy Micron Instead.

Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.10.2026 19:30:00
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Tesla (NASDAQ: TSLA) is down by close to 20% over the last year and trades at a price-to-earnings ratio of around 345, making it the worst-performing and worst-valued stock among the highest-market-cap companies.
That combination puts Tesla on the wrong side of a simple risk/reward equation: Investors are paying a steep premium for a stock that hasn't delivered the returns to match.
On top of that, Tesla's business is still primarily based on selling electric vehicles (EVs), and it's been under some strain for a while. Vehicle deliveries have faced pressure, competition has intensified, and repeated price cuts have squeezed its margins. Plus, much of its promised future in AI and robotics is already baked into today's price, which means investors today could be paying an excessive premium.
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Nachrichten zu Tesla
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02.10.26
|Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Wie belastbar ist die Robotaxi-Story? (finanzen.at)
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02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar (dpa-AFX)
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02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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02.10.26
|Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
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02.10.26
|Tesla deliveries fall 2% as US consumers buy fewer EVs (Financial Times)
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|Tesla-Aktie: Angepasste Regeln eröffnen Perspektive auf Fusion mit SpaceX (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|CAN DO CO LTD
|3 225,00
|-1,07%
|Tesla
|328,90
|4,20%
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