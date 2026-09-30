CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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30.09.2026 12:14:00
You Can Do Better Than Waste Management. Buy Clean Harbors Instead.
Waste Management (NYSE: WM) is the big dog among industrial companies that specialize in garbage, when you look at market cap or annual revenue. It has certainly lived up to the hype, as much as any trash company can be hyped -- by delivering a total return of nearly 290% over the past decade.
However, there's a much smaller, more specialized waste management company that's a better bet for investors right now. Clean Harbors (NYSE: CLH), based in Norwell, Massachusetts, focuses on end-to-end hazardous waste management, emergency spill response, industrial cleaning and maintenance, and recycling services.
Here are three reasons Clean Harbors is a better stock than Waste Management right now.
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|Ausblick: Clean Harbors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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Analysen zu Clean Harbors Inc
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Aktien in diesem Artikel
|CAN DO CO LTD
|3 275,00
|0,31%
|Clean Harbors Inc
|273,60
|-0,36%
|Waste Management Inc.
|180,40
|-1,12%
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