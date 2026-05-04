BILL Holdings Aktie

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WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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04.05.2026 14:51:00

You Can Now Invest With Bill Ackman. But Here's an Even Better Option.

Bill Ackman's Pershing Square (NYSE: PS) made its U.S. market debut with the IPO of a new closed-end fund, Pershing Square USA (NYSE: PSUS). The hedge fund manager successfully raised $5 billion for the new fund, offering shares in the management company as an incentive for IPO subscribers.Ackman's firm also manages another closed-end fund, Pershing Square Holdings (LSE: PSH), which is traded in Europe, as well as Howard Hughes Holdings. But the new listing is the most straightforward path for Americans to invest directly in the same stocks as Bill Ackman.There's good reason to be interested. Ackman's investments have produced annualized returns of 16.2% since he founded his limited partnership in 2004. But there's an even better option for most investors than buying into the new U.S.-listed fund.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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