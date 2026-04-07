Mindset Aktie
WKN: 873265 / ISIN: CH0009433175
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07.04.2026 17:43:00
You can’t build financial security with a 90-day mindset. Why quarterly earnings reports hurt investors.
Slowing down the reporting cycle is a common-sense move that protects companies from short-termism — and investors from their own worst impulses.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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