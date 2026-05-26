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26.05.2026 11:02:16
You Can’t Stop This Data Center, a Mom Was Told. She Won’t Quit.
Kassi Solberg has concerns about a proposed data center complex, the size of 3,800 football fields, near her home. Trust us, the developer says.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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