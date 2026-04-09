Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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09.04.2026 12:36:00
You Might Regret Ignoring This Social Security Strategy -- Especially If You're Married
There are a number of difficult decisions you might have to make in the context of retirement planning. Should you downsize your home? Should you do a Roth conversion to avoid RMDs? And when should you start taking Social Security?You have plenty of choices when it comes to filing for benefits. The earliest age you can sign up for Social Security is 62. From there, you're free to file at any point in time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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