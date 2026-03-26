AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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26.03.2026 20:05:00
You Only Need to Invest $5,000 Into AGNC Investment to Generate Over $3,500 in Dividend Income in 5 Years
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) has an eye-popping dividend yield. The real estate investment trust (REIT) pays a monthly dividend that currently yields over 14%. That's more than ten times higher than the S&P 500's 1.2% yield. At that rate, a $5,000 investment in the REIT could generate thousands of dollars in dividend income over the next five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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