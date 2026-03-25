AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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25.03.2026 10:20:00
You Won't Believe How Much a $1,000 Investment in Upstart Stock 5 Years Ago Is Worth Today
It's hard to deny just how forward-thinking Upstart (NASDAQ: UPST) is. The innovative enterprise developed a completely new credit-assessment tool that leverages artificial intelligence to give more borrowers access to loans. It's a true pioneer within the financial services industry.Long-term investors haven't reaped the rewards from this disruptive business model, however. You won't believe how much a $1,000 investment in this fintech stock five years ago is worth today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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