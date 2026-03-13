Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.03.2026 15:07:00

You Won't Believe How Much Money Berkshire Hathaway Gets From Apple Dividends

Apple (NASDAQ: AAPL) is one of Warren Buffett's favorite stocks. Even after Buffett's departure from the CEO role, Apple stock remains the largest position in the Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) portfolio, accounting for 19.2% of its total. Buffett said it's a position he'd never completely leave, but the company has been selling off parts of it over the past several quarters.Apple stock has been an incredible investment over several decades. It was the most valuable company in the world for several years, and there are probably many investors who became Apple millionaires if they held on to the stock through the ups and downs of the past two decades. Apple also pays a dividend, and Berkshire Hathaway benefits from the dividend income in addition to the stock-price appreciation.Image source: Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc. 218,85 -1,57% Apple Inc.
Berkshire Hathaway Inc. A 641 500,00 0,23% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 428,70 0,34% Berkshire Hathaway Inc. B

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