Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.03.2026 13:09:00
You Won't Believe How Much Money Berkshire Hathaway Gets From Coca-Cola Dividends
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) built up a position in Coca-Cola (NYSE: KO) stock between 1991 and 1994, and today, it owns 9.3% of the company, a position worth more than $31 billion.Coca-Cola is the classic Dividend King, with an almost unbeatable track record of raising its dividend for 63 years consecutively. That's more than six decades that span the gamut of stock market and global events, from wars and hyperinflation to a global pandemic and market crashes. It's as resilient as they come.The dividend typically yields somewhere around 3%, which is a high yield. While that's attractive to new investors, you can see how the raises and reliability matter a lot more than you might think from seeing Berkshire Hathaway's yield on its cost basis.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Berkshire Hathaway Inc. A
|641 500,00
|0,23%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|428,70
|0,34%
|Coca-Cola Co.
|67,70
|0,52%
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